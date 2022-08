Petrolejky jdou na dračku, lidé se bojí drahoty a výpadků proudu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Častolovická společnost Floriánova huť u České Lípy vyrábí klasické petrolejky už zhruba dvacet let. Takový zájem, jaký se o ně zvedl za poslední rok, však dosud nezažila.

„Tržby narůstaly u tohoto výrobku postupně už poslední tři roky, ale po krachu Bohemia Energy to byl skok – během pár dnů se prodeje zvedly o pětinu, pak to akcelerovala válka a nyní jsme výš asi o čtyřicet procent. Je to náš nejprodávanější artikl,“ říká Miroslava Havelková, která se ve sklárně vyrábějící vedle lamp také stolní či dekorační sklo stará o obchod.

Zákazníci si podle ní buď kupují nové petrolejky, nebo si nechávají ve sklárně opravit a doplnit chybějící části starých lamp, které najdou na chalupě po předcích či doma na půdě.

Ještě před rokem je kupovali z nostalgie po starých časech, nebo proto, že chtěli navečer či u grilu vyzkoušet netradiční atmosféru. Nově však zmiňují i jiné důvody, například strach z blackoutu nebo dalšího zdražování. Někteří se svícením při světle petrolejky snaží šetřit už dnes. „Říkají mi, že místo toho, aby si zapnuli k televizi lampičku, rozsvítí si petrolejku,“ dodává Havelková.

Foto: Floriánova huť Výroba petrolejek se skokově zvedla o pětinu a celkově zhruba o 40 procent.

Zákazníci její slova potvrzují. „My jsme si poté, co u nás už poněkolikáté vypli proud na víc než 24 hodin, koupili několik už starších, ale hezkých petrolejek. Při dalším blackoutu si je tak můžeme dát na stůl a mít u nich hezký večer. Svítit petrolejkou je příjemnější než svíčkami, které na delší svícení nejlepší nejsou,“ říká Jiří Jirkovec z Libereckého kraje.

Radka Lacinová z Prahy si také nově pořídila několik petrolejek. Začala tím, že si nejprve nechala opravit jednu starou, které při posledním předvánočním gruntování rozbila širm (stínítko).

„Pocházíme ze sklářské rodiny, a toto byla jediná památka na babičku a dědečka z Vysočiny, kam jsem jezdila jako malá,“ vypráví 48letá žena. Když si šla opravenou lampu vyzvednout do obchodu, tak se jí nové výrobky zalíbily natolik, že si pořídila další. V dubnu si koupila litr lampového oleje, který nesmrdí jako petrolej, a každý týden si nyní s manželem petrolejkou svítí několik hodin u grilování.

„Má to obrovské kouzlo a myslím si, že i dnešní doba, kdy energie zdražily ‚jak prase‘, nahrává tomu, že se budeme postupně vracet do časů našich babiček. Vzhledem k tomu, že mám stále oleje dostatek a v pergole nemáme žádné úsporné světlo, tak si myslím, že tím i šetříme,“ říká Lacinová, která hodlá petrolejky nakoupit jako vánoční dárky pro své blízké či kamarády. Zamilovala se do nich podle ní i její tchyně, která s nimi také hodlá na chalupě šetřit a hodlá jimi vybavit i širší rodinu.

Nárůst zájmu o petrolejky i lampový olej zaznamenává také Hornbach, který se specializuje na vybavení pro domy, byty, zahrady i dílny. „Prodej petrolejových lamp vzrostl v období leden až červenec 2022 meziročně zhruba o 15 procent. Prodej lampového oleje stoupl za stejné srovnávací období asi o pětinu,“ říká Michal Štěpánek z oddělení nákupu.

Severochema zase zaregistrovala nárůst zájmu u petroleje. „V případě klasického petroleje evidujeme v letošním roce 14% nárůst v kumulaci, přičemž k největšímu skoku došlo v březnu, kdy to u některých zákazníků bylo i o 100 procent,“ říká její obchodní ředitel Roman Oberer.

Velký nárůst zájmu o alternativní svítidla zaznamenává i srovnávač cen. „Na Zboží.cz jsme zaznamenali viditelný zájem u kategorie petrolejové lampy. V meziročním srovnání byl vidět v lednu nárůst zájmu o 90 procent, v březnu o 190 procent a v červenci o 58 procent. Křivka mírně rostla také v kategorii zahradní louče a olejové lampy. Můžeme se domnívat, že první vlnu růstu způsobil krach společnosti Bohemia Energy a tu druhou válka na Ukrajině,“ říká Šárka Kuhnová, datová analytička ve společnosti Seznam.cz.

Nejlevnější petrolejky se v Česku prodávají za 180 korun (plechové na zavěšení do kempu či na zahradu), ty ozdobné ze sklárny začínají na necelé tisícovce u jednoduchých petrolejek s ouškem a končí na zhruba pěti tisících u velký závěsných zdobených petrolejových lamp.

Litr nejlevnějšího interiérového lampového olej Lucifer lze pořídit za necelých 80 korun. Nejdražší olej Strömshaga ze Švédska, který slibuje větší požitek z plápolajícího plamínku slovy „už žádné zběsilé mihotání, ale stabilní plamen a bez sazí“, lze koupit za necelých 350 korun. Petrolej se prodává ve větších baleních, při přepočtu na litry lze ten nejlevnější získat za 95 korun.

Zda se skutečně při svícení petrolejkami ušetří, je diskutabilní. Záleží na aktuálních cenách za elektřinu, příkonu žárovek v domácnostech i jejich počtu v osvětlení. Server energie123 vypočítává aktuální cenu elektrické energie na 9,11 koruny za 1 kWh elektřiny (před rokem stála 4,98 Kč).

Pokud by tak někdo svítil velmi energeticky náročnou 60wattovou žárovkou, pak by se na spotřebu jedné kilowatthodiny dostal za necelých 17 hodin. Stokorunu by při současných cenách elektřiny utratil za zhruba 183 hodin svícení jednou takovouto žárovkou. Kdo by však svítil úspornou třeba tříwattovou žárovkou, zaplatil by stokorunu až za téměř 3660 hodin.

Radka Lacinová říká, že si petrolejkou svítí od dubna už téměř 100 hodin a stále jim nějaký olej v litrové lahvi zbývá. Pokud by tak elektřina ještě výrazně zdražila, nebo by si někdo petrolejku zapaloval namísto křišťálového lustru s mnoha energeticky náročnými žárovkami, pak by při koupi nejlevnějšího lampového oleje skutečně mohl ušetřit.

V jiných případech se však zatím svícení elektřinou vyplatí. V tomto jednoduchém výpočtu však samozřejmě není zahrnuta romantika, kterou lidé při svícení petrolejkou zažívají, ani jistota, že je petrolejka aspoň u svícení zachrání před případnými výpadky proudu nebo ukončením dodávek energie.

Jistota však není ani to, že se v příštím roce udrží ceny petrolejek, za jaké je sklárna u České Lípy prodává.

„Nikdy jsem se nebál o osud firmy tak jako letos, ani když jsme začínal v devadesátých letech. Plyn, který je pro nás při výrobě alfou a omegou, zdražil natolik, že si nedovoluji odhadnout, zda budou zákazníci zdražení, které bychom museli promítnout do výrobků, ochotni platit,“ říká smutně majitel sklárny Petr Červený.

Ještě nedávno platila sklárna za spotřebu energie 700 tisíc ročně, nyní to je 1,4 milionu korun a v příštím roce to má být 2,8 milionu. Vedle energií však zdražují i základní suroviny jako jsou soda, potaš, pískovec nebo brusiva a třeba i dárkové krabice.

„Pemzy na broušení jsme kupovali v USA. Měly přijet v únoru, ale kvůli problémům v kontejnerové dopravě dorazily až v červnu,“ vyjmenovává Červený další těžkosti, které mají vliv na zdražování výroby a tedy i na zhoršování konkurenceschopnosti celé sklárny.