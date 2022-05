Drahá elektřina převrátila lidem život naruby. Firmy je převelely na noční

I cena hliníkových ingotů je teď zcela jinde než před pár lety. Zatímco ještě nedávno vyšla jedna tuna na 1500 až 1800 eur, dnes je to 4 500 eur. Výrazně se navíc zhoršily termíny dodání. Zatímco dřív měla firma zásoby do dvou týdnů od objednání, dnes trvá dodávka i několik měsíců.

„Se zákazníky máme sjednané smlouvy indexace cen pro komodity. Znamená to, že jestliže roste cena vstupního materiálu, je to přímo promítáno do naší ceny. Už v srpnu loňského roku, kdy jsme viděli i ty energetické nárůsty, mimo běžné výkyvy na trhu, začali jsme se zákazníky projednávat, jakým způsobem to promítnout do cen. Postavili jsme model indexace cen výrobků v návaznosti na vývoj cen energií na trhu,“ dodává Lát.