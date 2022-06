Jedna porucha a polovina města stojí. Kudy proudí do Prahy elektřina?

V Praze a jejím nejbližším okolí se nacházejí čtyři rozvodny – Malešice, Chodov, Řeporyje a Čechy střed. Hlavní dodávky elektrické energie do Prahy zajišťují rozvodny Chodov a Řeporyje. Kromě Malešic vede z nebo do všech rozvoden vedení o napětí 400 kV, z Malešic vede 220kV.

Rozvodna Chodov, která stála za čtvrtečním výpadkem, byla uvedena do provozu v roce 1997. Jejím úkolem bylo dopravovat energii z v té době vznikající jaderné elektrárny Temelín do Prahy a jejího okolí. V letech 2016 až 2019 v ní probíhala rekonstrukce za 300 milionů korun, která měla za úkol zajistit do budoucna spolehlivou dopravu energie do stále více energeticky náročné Prahy.