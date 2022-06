Co se dělo v metru? V tunelu zůstala stát souprava plná lidí

Prahu postihl rozsáhlý výpadek elektrické energie, který způsobila technická porucha v rozvodně Chodov, kromě jiných dopadl také na dopravní podnik. Přestaly jezdit tramvajové linky v pravobřežní části Prahy a výpadek postihl také metro na trase C.

Podle vedoucího jednotky Provoz Metro DPP Josefa Jeníčka uvázla jedna souprava metra na několik minut v tunelu – než se podařilo obnovit dodávku elektřiny. „Zajistili jsme přesměrování napájení z jiné rozvodny, tudíž jsme mohli provoz záhy obnovit a souprava následně dojela do nejbližší stanice,“ řekl pro SZ Byznys.

Okamžitý stav cestujících ve vlacích nyní neumíme stanovit, protože výpadek nepostihl celou síť metra, ale pouze krátkodobě část linky C. Data za celou síť se sumarizují vždy za celý den po čtvrthodinách a jednotlivých úsecích až po skončení provozu metra v daný den.

Co se dělo v metru? Dojedou vozy v případě výpadku proudu do stanice? Fungují ve stanicích osvětlení, výtahy, eskalátory?

Zajistili jsme přesměrování napájení z jiné rozvodny, tudíž jsme mohli provoz záhy obnovit a souprava následně dojela do nejbližší stanice, kde cestující vystoupili. To samé platí i u eskalátorů a výtahů, které se výpadkem elektřiny zastaví. Nicméně po přesměrování napájení z jiné rozvodny opět v řádu jednotek minut fungují základní osvětlení stanic, eskalátory i výtahy.

Žádnou paniku jsme nezaznamenali, šlo o mimořádnou událost, nešlo o žádnou evakuaci. Celý výpadek v metru na části linky C trval jednotky minut.

Nicméně pokud by nastal totální blackout na území celé Prahy a trval by celý den, metro by nemohlo být v provozu a v rámci zajištění MHD bychom museli za něj nasadit standardní naftové autobusy.