Účet za plyn vyskočil o 300 procent. Drahota mění tradiční český obor

Zvýšené náklady se firmě Lasvit, které sklárna patří, zatím podařilo promítnout do finálních cen. „Naštěstí je to umělecké sklo, které má vysokou přidanou hodnotu. Kdybychom ale byli sklárnou, která vyrábí deset tisíc kusů jedné skleničky a prodává ji do distribuce, bylo by to vražedné. Sám vím, že řada skláren, které se věnují sériové výrobě bez silné značky, teď velmi trpí,“ dodává Jakimič.