Až 150 tisíc Čechů s hypotékou čeká šok. Fixujte na tři roky, radí expert

Brali si hypotéku za dvě procenta, dnes horko těžko probírají nabídky kolem 6 %. Fixace u hypoték skončí jen letos až 150 000 Čechům. Kdo na to má, ať jde do tříletého fixu, radí expert Libor Ostatek.

„U jednoleté fixace dostanu cenu hypotéky 7,5 až 8 %. Tříletka je za 6 % a víc. Pětiletka je dneska na 5,5 % plus. Nejnižší aktuálně sehnatelná hypotéka je za 5,49 %. Osmiletky a desetiletky banky nechtějí nabízet levněji, i když by mohly. Tam je cena spíše kolem 6 %,“ vypočítává Libor Ostatek.

Sám by teď volil tříletou fixaci. Za tři roky podle něj budou sazby citelněji níže. „Tříletka je dražší než pětiletka. Snažil bych se ji získat za co nejlepší cenu. Má ji aktuálně těsně přes 13 % lidí. Je na vzestupu. Ještě před rokem a půl ji volilo 3 až 5 % klientů,“ říká v podcastu Ve vatě.

Tříletá varianta ale není pro každého, dražší splátky automaticky vyřadí část žadatelů kvůli nesplnění ukazatele DSTI. Ten říká, že výše všech splátek nesmí překročit 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele. U žadatelů do 36 let věku až 50 % jejich měsíčního příjmu.

Druhá nejlepší možnost je podle Ostatka fixace na pět let. „Pět let je střední cesta, je levnější v průměru o 0,4 % než tříletka. To udělá na splátce 750 korun měsíčně,“ říká. Naopak desetileté fixace by expert nyní nevolil. Změnit banku uprostřed fixačního období by totiž nově mohlo být obtížnější.