Trojici, kterou policie vykázala od Pravčické brány, hrozí pokuta 5 tisíc

„Ti tři zvědavci vstoupili do prostoru, kde se hasilo,“ vysvětlil nyní Seznam Zprávám mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

„Policie je odsud odvedla ven, domluvila jim a předala je strážní službě národního parku. Naši strážci zajistili jejich osobní údaje, ty jsme na správě národního parku zpracovali a data předali dál Magistrátu města Děčín, který s nimi povede správní řízení,“ pokračoval.

Trojici podle něj hrozí pokuta do 5000 korun. „V prvních dnech se objevila ne úplně přesná informace, že ti lidé vstoupili do prostoru, kde se hasí požár, a chtěli si tam rozdělat ohýnek. To není úplně pravda,“ upozornil mluvčí s tím, že výše sankce se navíc určuje podle podle lesního zákona, který není tak přísný.

Pokuta až 100 tisíc korun by podle něj lidem hrozila ve chvíli, kdy by došlo k přestupku na úseku ochrany přírody. „To by znamenalo například rozdělání ohně v lese nebo ve volné krajině, kde podle zákona o ochraně přírody a krajiny platí zákaz,“ přiblížil.

Zároveň ale připustil, že tak vysokou částku zatím nevyměřili. „Nejvyšší pokuta, která letos padla, byla na jaře za rozdělání ohně v lese a byla sedmitisícová, ale to bylo za jiných podmínek, protože nebylo takové horko a sucho,“ řekl.

Podle svých slov neví o tom, že by zákaz vstupu do lesa porušil někdo další. „Zatím to vypadá, že jde o dodržované opatření, ale je to také dáno tím, že na cestách a trasách, kudy by se tam lidé mohli dostat, máme dobrovolnické hlídky, které zároveň přístup fyzicky střeží. Kdyby tam třeba někdo ve zmatku chtěl vstoupit, řeknou mu, aby to nedělal. S návštěvníky se dá mluvit, takže se otočí a jdou pryč.“