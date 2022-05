Trvá pocit, že se na nás stát vykašlal, tvrdí dobrovolník z Dobřichovic

Před třemi měsíci neváhali okamžitě se zapojit do pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Aktuálně prožívají protichůdné pocity. V téměř třítisícovém městě Český Dub v Libereckém kraji si starosta vývoj pochvaluje, naopak ve středočeských Dobřichovicích, čítajících necelých 3 700 obyvatel, se velitel dobrovolných hasičů zlobí, že stále musí suplovat stát a poskytovat nejnutnější materiální a potravinovou pomoc.

„Nechali nás na holičkách. Do dnešního dne nám stát nepomohl ani korunou. Jedeme jen z peněz, které jsme nasbírali na transparentním účtu města. Oslovoval jsem firmy, které nám poskytly peníze. Z toho teď pomáháme v širokém regionu od Berouna až po Prahu,“ shrnuje své od března trvající rozhořčení Martin Jurkovec.

V Dobřichovicích rozjel humanitární sklad, fungující trochu jako charitativní supermarket. Uprchlíci do něj mohou zajít pro nejnutnější potraviny, ale i drogerii nebo oblečení.

„Podle ministerských statistik je u nás přes 230 ukrajinských uprchlíků. Takže už tak nějak máme zaplněno, ale přirozeně si to sedlo. Opravdu to u nás nejsou ekonomičtí migranti,“ říká pro Seznam Zprávy starosta Českého Dubu Jiří Miler (Nezávislé sdružení občanů) a vypráví, jak se rozjíždí plány na začlenění dětí do škol a vytvoření speciální třídy ve školce.