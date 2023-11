„Kolem mě to pijí téměř všichni.“ Mladí kupují energetické nápoje ve velkém

I když je to jen malý obchod nedaleko tramvajové zastávky na pražském sídlišti Petřiny, nabídka slazených nápojů je tu v rozsáhlém regálu víc než bohatá. O půl osmé ráno z ní vybírá i čtrnáctiletý Kryštof. Po chvíli rozmýšlení nakonec sáhne po českém kolovém nápoji.

Na dotaz, jestli jako florbalista už ochutnal nový hit mladých – nápoj Prime, který je oficiálně určen právě pro sportovce, odpovídá: „No jasně, už několikrát. Mně teda moc nechutná, je děsně sladký. Ale kolem mě to pijí téměř všichni. Někteří kamarádi dokonce sbírají lahve, aby měli co nejvíc druhů.“

Co se týče sladkých a energetických nápojů, bývá i v malých obchůdcích z čeho vybírat.

Prime je na světovém trhu poměrně krátce, ale vlivem zahraničních i českých youtuberů a influencerů mezi mladými trenduje. Zároveň se do jisté míry stal – s ohledem na cenu kolem 200 korun – statusovou záležitostí. Jak už ale Seznam Zprávy popsaly, odborníci, školy i rodiče se na něj dívají kriticky. A to kvůli jeho složení i vysoké ceně.

„Nicméně klasické energetické nápoje si tu kupuje hodně mladých lidí včetně menších dětí kolem 12 let. Nedaleko odsud jsou navíc vysokoškolské koleje. Zájemci jsou hojně i v řadách vysokoškolských studentů,“ vysvětluje provozovatel prodejny.

Okolo zrovna v tu chvíli směrem ke vstupu do metra prochází matka se synem Tomášem. „Nejdřív jsem ‚energeťáky‘ nebo třeba Prime párkrát ochutnal, ale máma mi vysvětlila, že to není zdravé,“ říká Tomáš a na mámu se podívá, jako by čekal její souhlas. Ta přitaká: „Nikdy jsme s manželem podobné nápoje dětem nezakazovali. Snažíme se jim vysvětlit, že pro ně nejsou vhodné.“