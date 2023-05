„U Pelosiové zmínit Jezulátko.“ Pekarové radí s diplomacií nový muž

Podklady pro šéfku Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) na jednání s Nancy Pelosiovou, jednou z nejvlivnějších političek v celém Washingtonu, by mohly vypadat následovně: pomoc bránící se Ukrajině, cesta na Tchaj-wan a odkaz Václava Havla.

Pod čarou by pak neměl chybět jeden trochu překvapivý bod - „zmínit Pražské Jezulátko“. K němu má Pelosiová coby katolička blízký vztah a kostel u Malostranského náměstí v minulosti osobně navštívila.

„Cílem bylo předat klíčové sdělení partnerům ve Sněmovně reprezentantů, že potřebujeme, aby co nejvíce podporovali Ukrajinu, protože i podpora Ukrajiny se může stát předmětem debaty v Kongresu s blížícími se prezidentskými volbami v roce 2024,“ řekl v rozhovoru se Seznam Zprávami Beránek.

„Je potřeba tento hlas vnášet, a to ze země, která je ke konfliktu geograficky blízko, a také s kreditem plynoucím ze všeho, co Česká republika sama v podpoře Ukrajiny dělá,“ dodává.

Zrovna v Kongresu se Beránek dobře vyzná. Na jeho chodbách pohotově vysvětlí, proč před jednotlivými kancelářemi kongresmanů a kongresmanek visí různé vlajky - jednou je to mezinárodně srozumitelná duhová, jindy ale specifický prapor, jimž se kongresman hlásí k podpoře rodin, jejichž blízcí jsou vojáci nezvěstní v akci. Zná i další místní specifika.

„Schůzky na Capitol Hillu (sídlo amerického Kongresu, pozn. red.) bývají krátké, členové Kongresu občas odbíhají na hlasování či z jiných důvodů se musí schůzka přerušit nebo zkrátit. Není to ani tak výraz neúcty, pravidla hlasování a práce v Kongresu jsou zkrátka přísná. Je tedy třeba jít rovnou na věc. A jasně předat hlavní sdělení. Řadu zahraničních delegací to může překvapit, ale členové Kongresu jsou takto zvyklí jednat se všemi návštěvami, zejména s voliči ze svých okrsků. Sednou si a po krátkém přivítání se zeptají: ‚Co pro vás mohu udělat a proč?‘“ popisuje Beránek.

Jak známo, Kmoníček se Zemanem se však v čase, kdy Kmoníček působil v USA, vzdalovali - zejména kvůli tomu, že Zeman nedostal pozvánku do Bílého domu - tam nakonec jel tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Beránek je kariérní diplomat z mladší nastupující generace, v minulosti působil také jako zástupce českého velvyslance v Jordánsku.

Jak se loni ocitl v Poslanecké sněmovně u Pekarové Adamové? Po návratu z USA byl chvíli v čele think tanku Europeum. „Neznali jsme se osobně. Pravděpodobně se rozhodla se mnou spolupracovat kvůli práci, kterou mám za sebou. Stejně tak to bylo u mě. Pro mě je profesionál, který bere svou roli vážně. Není to spolupráce založená na osobních nebo politických vazbách, ale čistě profesních,“ říká.