Ubytování chce stát uprchlíkům platit jen 90 dní. Skončí i výjimka pro děti

Zároveň nová úprava také zcela ruší výjimku pro takzvané zranitelné osoby, kam se počítají děti a studenti do 26 let, matky starající se o malé děti, senioři nebo lidé se zdravotním postižením.

„Prvotně je třeba říct, že to bylo konzultováno s Ministerstvem vnitra. Šlo o to, že postupem času musíme narovnávat podmínky pro všechny, kteří k nám přišli, a kterým jsme od začátku poměrně významně pomáhali a pomáháme pořád,“ vysvětluje poslanec pro Seznam Zprávy.

Poslanec Petr Letocha zároveň ujišťuje, že Česká republika se o zranitelné osoby postará. „Máme potvrzeno od pana ministra Jurečky, že na to bude nadále dávat velký důraz. Neměla by to být zpráva pro tyto lidi, že by se měli něčeho obávat. Česká republika se o ně určitě postará,“ konstatuje poslanec.