Obnova Ukrajiny počká, řešte dopady krize, vzkazují Češi vládě

„Jednoznačně to vychází z domácího vývoje cen. Češi doufají, že nám Evropa v této situaci bude krýt záda. Podle našich dat musí začít výrazně šetřit čtyři pětiny populace, tedy i ti lépe situovaní,“ vysvětluje sociolog Nikola Hořejš.

Data vycházejí z průzkumu agentury STEM ve spolupráci s konsorciem České zájmy v EU, kterého se zúčastnilo 1021 obyvatel od 20. do 30. května 2022, tedy před samotným začátkem českého předsednictví v Radě EU.

Naopak téma, které se ve vládním výčtu vládních priorit objevuje na prvním místě - tedy poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do Evropě unie - pro Čechy zásadní není. Aby se na Ukrajinu během svého předsednictví v Radě EU zaměřila, žádá po tuzemské vládě jen zhruba třetina veřejnosti.

S vysokou společenskou poptávkou se ale potkává vládní priorita nazvaná „strategická odolnost evropské ekonomiky“. To znamená, že by EU měla podle dotázaných usilovat o zlepšení bezpečnosti dodávek surovin a součástek nezbytných pro bezproblémové fungování českého průmyslu, například automobilového. Toto téma skončilo na pomyslném třetím místě žebříčku veřejností poptávaných témat.

Velkou podporu - druhé místo - pak Češi dali vládě v tom, aby usilovala o dodržování demokratických pravidel v jednotlivých zemích unie a dbala na ochranu nezávislosti médií. „Zde se odráží především to, že ani v České republice nemají lidé dlouhodobě pocit, že by soudy a instituce fungovaly férově a spravedlivě. Češi mají podle dat jisté pochybnosti o stavu demokracie třeba v Maďarsku a Polsku, ale nepovažují to zatím za úplnou tragédii,“ uvádí sociolog Hořejš.