Úmrtí Češky vyvolalo v Řecku rozruch, viníka hledají politici i média

Na řeckém Thasosu zemřela v úterý česká turistka. Žena ve věku mezi 45 a 50 lety zkolabovala na pláži oblíbeného ostrova. Podle svědků jen pár sekund poté, co se vrátila z moře.

Do Řecka jezdí kolem 400 tisíc českých občanů ročně. „Za turistickou sezonu máme 10 až 12 případů úmrtí, záleží na každém jednotlivém roku,“ řekl Seznam Zprávám vedoucí českého velvyslanectví v Aténách Jakub Karfík.

„Řecko je země, která je kromě několika velkých městských aglomerací nesmírně řídce osídlená. Je to země hornatá, a tudíž i síť veřejné zdravotní služby této geografii odpovídá. Není tak hustá, jako jsme zvyklí v České republice. To platí zejména pro velké množství ostrovů, které mají velmi malý stálý počet obyvatel,“ podotkl.

Zdůraznil, že o důležitých rizicích spojených s cestováním do cílových zemí se mohou turisté informovat na stránkách Ministerstva zahraničí. „Ne vždy si to bohužel naši spoluobčané přečtou. Je málo těch, kteří se o to zajímají.“