Ty obory jsou rizikové. Školy musí zvážit koho přijímají

„Pokud by došlo k vytipování rizikových oborů a vedení VUT by rozhodlo, že se v těchto programech nebudou vzdělávat zájemci z Ruska a Běloruska, univerzita by mohla přistoupit k přerušení studia, případně k přesunu těchto studentů do podobných studijních programů,“ předestírá konkrétnější plán za VUT Tereza Kadrnožková z odboru vnějších vztahů.