Z nádraží odešlo do stanů jen 17 lidí, tvrdí organizace. Rakušan nesouhlasí

Na nádraží podle ní i nadále nocuje 300 až 400 lidí, především romského původu. Podle Mubeenové chybí návazné sociální a právní služby, které by běžencům, kteří se ocitli v jakémsi právním vakuu, pomohly jejich situaci řešit.

Podle Rakušana jsou ale všichni uprchlíci ve stanech lidé, kteří řadu dní nocovali na hlavním nádraží. „Ti ostatní obyvatelé jsou samozřejmě také z nádraží, odkud jinud. Akorát z toho nádraží byli odvezeni na KACPU a pak do tábora,“ uvedl ministr.

Obdobně hovoří i mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman: „Všichni uprchlíci (i ti z nádraží) musí projít přes Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Jsou to tedy lidé, kteří přišli do KACPU.“

„Na Hlavním nádraží zůstávají zejména lidé, kteří by se měli vrátit do své vlasti,“ dodal mluvčí pražského magistrátu. V řešení této věci odkázal na vládu.

Ubytování ve stanovém městečku mohou získat uprchlíci z Ukrajiny, kteří čekají na ověření totožnosti. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany.

Na nádraží tak zůstávají mimo jiné lidé, kteří na víza nemají nárok, protože mají zároveň maďarské občanství. Podle Mubeenové je ale nyní těchto lidí menšina. Mezi běženci, kteří se na hlavní nádraží vracejí, jsou podle ní také lidé, s kterými vůbec nebylo zahájeno řízení o udělení víz, protože jim chybí doklady nebo razítko, které by potvrzovalo jejich vstup do schengenského prostoru. Jsou tam také uprchlíci, kteří původně mířili do jiných zemí a vrátili se, nebo odešli z nabídnutého ubytování.