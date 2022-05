Glosa: Hřib má s uprchlíky pravdu, neváží však slova

Manželovi oblečete neprůstřelnou vestu, nasadíte helmu, utřete z vousů slzy a popřejete hodně štěstí. Co dělat jiného. Seberete zbytky sil, děti, sednete na autobus nebo vlak a prchnete před zdivočelou ruskou armádou do Česka. Tam prý budete v bezpečí, tam se o vás postarají.

Načež vás v Praze po pár dnech nocování na nádraží šoupnu do stanu. A budete-li mít smůlu, někdo vám přeloží výroky pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Z novin vám vzkáže: „S ohledem na naplnění kapacit města doporučuje krizový štáb uzavření asistenčního centra pro uprchlíky v našem městě, pokud do úterý 17. května vláda ČR nezačne s přípravami relokačního mechanismu na základě krajského rozvrstvení kapacit ubytování, školství a lékařské péče.“

A co se stalo po deseti týdnech? Těžko říct. Víme jen, že Praha se chce před běženci uzavřít. Přitom už v polovině března analýza uznávaného institutu PAQ Research hovořila o tom, že do Česka může přijít víc než 1,2 milionu lidí. A že v takovém případě by už musela s relokací pomoct Evropská unie. Děje se to? Kdoví.

Ale zpět k primátorovi Hřibovi. Jak už bylo řečeno, jeho hněv je podle všeho oprávněný. Ostatně od ministra vnitra Víta Rakušana si dnes vyslechl odpověď, která jej asi nenadchla. „Primátor Prahy upozorňuje na vyčerpané kapacity. My nejsme sociální inženýři a nejsme ani v době, kdy můžeme někoho někam deportovat. Je to naivní představa – převezte ty uprchlíky někam jinam,“ řekl Rakušan v pořadu Seznam Zpráv Ptám se já. „S primátorem Prahy komunikujeme a já se o dopisu vládě dozvídám z médií. To je mi líto. Musíme to řešit společně. Odmítám, že by vláda dosud udělala zásadní chyby,“ dodal.