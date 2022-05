Utekly z války bez rodičů. V českých ústavech žijí desítky ukrajinských dětí

Jeho rodiče jsou momentálně v Bulharsku, on je zatím sám v Česku. Bez pomoci ale nezůstává. Do doby, než se celá rodina znovu setká, zůstává ukrajinský chlapec ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče v Pšově na Lounsku. Spolu s ním ještě jeden osamocený mladík z Ukrajiny.

„Každé dítě, které přichází do ČR bez doprovodu, musí být nejdříve registrováno orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který následně dle potřeb a možností dítěte rozhoduje o jeho dalším umístění. Jejich povinností je navrhovat soudu pro umístění dítěte vždy nejlepší variantu, která bude odpovídat individuálním potřebám každého dítěte. Dále soudy, které rozhodují o umístění dítěte do zařízení, stanoví místo, kde nejlépe zajistí individuální péči o dítě,“ vysvětluje postup mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová.

„Mohou jít do péče osob, které jsou schopny se o ně postarat, a to i v případě, že tyto osoby nebyly známy při příjezdu nezletilých do ČR, to znamená i za předpokladu, že nezletilí již jsou umístěni v zařízení,“ přibližuje Vacek, vedoucí odboru sociální problematiky v Praze 5.