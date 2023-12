ÚZIS: Zdravotníků v akutní péči za pět let přibylo, hospitalizací je méně

Zdravotníků v nemocnicích akutní péče, na růstu jejichž platů se ve čtvrtek předběžně dohodli premiér Petr Fiala (ODS) se zástupci zdravotnických odborů a České lékařské komory (ČLK), přibylo za pět let téměř o desetinu. Loni měli více než 116 000 pracovních úvazků. Rostly i jejich platy a mzdy, většině profesí víc než průměrná mzda v Česku, která se zvýšila asi o 37 procent. Hospitalizací za stejné období o více než 15 procent ubylo. Vyplývá to z informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek po více než tříhodinovém jednání se zdravotnickými odbory a ČLK uvedl, že se 9,8 miliardy korun rozdělí mezi lékaře a zdravotníky. Zdravotníků v lůžkové akutní péči bylo podle evidence ÚZIS loni 116 257. Pokud by se peníze rozdělily mezi ně, v průměru by to mohlo znamenat přibližně 7000 korun měsíčně. Konkrétní parametry ale zatím dohoda obou stran nemá, bude se dál jednat příští týden.