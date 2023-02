V Česku pracuje sto tisíc běženců z Ukrajiny. Často pod hranicí chudoby

Julia utekla se synem před válkou loni na jaře. I když vystudovala práva, posledních několik let se na severovýchodní Ukrajině živila jako optička. Se synem se usadila v Moravské Nové Vsi na Hodonínsku. „Teď pracuji jako pomocná síla u výrobce pečiva. Chodím i do druhého zaměstnání, jako servírka,“ popsala.

Mnohdy jsou to nejméně atraktivní místa, o která Češi nejeví zájem. „Velmi často jde o dlouhodobě neobsazené pozice,“ potvrdil mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Od začátku konfliktu do konce letošního ledna našlo práci v Česku přes 190 tisíc lidí, tři čtvrtiny z toho jsou ženy. Desítky tisíc z nich se vrátily na Ukrajinu nebo z původního zaměstnání odešly.

Velká část Ukrajinců si v Česku oproti vlasti pracovně pohoršila. „Většina z nich se dřív profesně pohybovala ve vyšších kategoriích, často mají vysokoškolské vzdělání. Jenže dvě třetiny z těch, kteří si v Česku našli zaměstnání, pracují v manuálních, pomocných pozicích, často hůře placených. To je také hlavní důvod, proč jsou na tom oproti Čechům příjmově tak špatně,“ vysvětlila analytička Martina Kavanová z PAQ Research.

Skoro třicet procent z nich pobírá do sto korun čistého na hodinu.

I když se počet pracujících uprchlíků každým měsícem zvedá, paradoxně přibývá těch pod hranicí příjmové chudoby. „Na konci roku trpělo 61 % uprchlíků těžkou materiální deprivací, kdy si nemohou dovolit hradit většinu běžných potřeb. V české populaci jsou to dvě procenta lidí. Důvodem je především stěhování z ubytoven zdarma do komerčních nájmů. Tím ztratili podporu v bydlení, kterou počítáme do příjmů, reálné příjmy jim proto klesly,“ doplnila Kavanová.