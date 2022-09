Sehnat léky na horečku pro děti je v Česku skoro nemožné

Přerušení dodávek se dotýká i některých léčivých přípravků s obsahem léčivé látky paracetamol určených pro děti. Aktuálně jde třeba o PARALEN (100MG SUP 5) a PARALEN SUS (24MG/ML POR SUS 100ML). Pro dětské pacienty by s léčivou látkou paracetamol měly být na trhu dostupné následující léčivé přípravky: PANADOL PRO DĚTI JAHODA (24MG/ML POR SUS 100ML III), PANADOL BABY (125MG SUP 10), PANADOL JUNIOR (250MG SUP 10) a PARALEN (125MG TBL NOB 20).