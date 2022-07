Válka mladého hasiče zmrzačila. Čeští lékaři mu teď dávají novou naději

Červnové polední slunce se do obličeje mladého muže opírá s neúprosnou intenzitou. Paprskům se ale ani nesnaží bránit. „Vůbec mi to nevadí,“ odvětí a zahledí se do slunce. Po měsících strávených na lůžku – střídavě mezi operačními sály a pokojem – je každý pobyt venku na sluníčku pro něj něco jako požehnání.