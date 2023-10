Vězeňský autobus jako prevence. Není to strašení, říká ředitel školy

Otevřel tím zásadní otázku, jak k prevenci kriminality na školách přistupovat a kde vymezit hranici toho, co je a co není přípustné.

,,Děti to za strašení určitě nepovažovaly a nedostali jsme žádnou negativní reakci ani od rodičů. Je to efektivní,“ řekl ředitel Šalounovy školy Jaromír Šedý. V rozhovoru pro Seznam Zprávy kromě reakce okolí popsal i efektivitu zvoleného přístupu a alternativní metody prevence.

Naši žáci měli v minulosti možnost podívat se na trestní jednání soudu v Ostravě, kam by se dostali, kdyby něco provedli. Vyústěním byla pak tato akce, kdy měli besedu s ostravskou vězeňskou službou o tom, co by se stalo, kdyby byli odsouzeni.

Jednalo se navíc o žáky osmých a devátých tříd, tedy starší žáky, kteří už nabývají trestní odpovědnosti. V tomto věku už jsou prostě zodpovědní za to, co provedou, a v rámci prevence musíte s touto skutečností pracovat.

Samozřejmě pořádáme i besedy, které se zaměřují například na to, aby se žáci vyvarovali návykovým látkám – jak se zachovat, když jim bude někdo něco nutit. Podobně se zabýváme například i kyberšikanou. Tohle všechno děláme i během samostatných hodin, kdy si zveme různé odborníky nebo lidi, kteří k tomu mají prostě co říct.

Do budoucna ale určitě neplánujeme nic jako návštěvu věznice nebo něco podobného, tam by se žáci za prvé nedostali a za druhé by to působilo opravdu represivně.