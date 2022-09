Vězeňský vychovatel velebil smrt Čecha na Donbasu. Vedení to řeší

Dvaačtyřicetiletý Zdeněk Milata pracuje jako vychovatel ve Věznici Jiřice, kde také sedí ve výboru Nezávislého odborového svazu Policie ČR.

Letos je také lídrem kandidátky KSČM a chce obhájit mandát zastupitele ve středočeských Milovicích.

Čas od času musí zamířit na policii, a to kvůli svým komentářům na sociálních sítích – naposledy schvaloval smrt českého dobrovolníka na Donbasu.

„Je dobře, že je o jednoho banderovce méně,“ napsal Milata a přiložil odkaz na článek o Čechovi, který přišel o život v bojích na východě Ukrajiny. „Jen houšť a více kapek,“ dodal.

„Občas na mě někdo napíše nějaké udání,“ připouští sám Milata. „Byl jsem třeba kvůli Facebooku podat nějaké vysvětlení. Udání je celá řada, třeba kvůli tomu údajnému dobrovolníkovi, který tam údajně zemřel. K tomu jsem se také vyjádřil a tím to zhaslo. Ale že bych chodil každý týden na policii, se říct nedá,“ dodává bývalý předseda komunistické mládeže.

Foto: Facebook / Zdeněk Milata Milata si na internetu pochvaloval smrt českého dobrovolníka.

Případ s českým dobrovolníkem není první, zájem orgánů činných v trestním řízení si Milata v minulosti vysloužil komentářem, ve kterém vyzýval ke střílení migrantů. „Ekonomické migranty bychom měli střílet na hranicích jako zajíce!“ napsal v únoru 2017 na Facebooku, na což tehdy upozornil týdeník Reflex.

„To si musíte přečíst celé. Že je třeba chránit hranice a ekonomické migranty střílet na hranicích jako zajíce. Ono to nebylo logické, protože de facto až ti, kdo by páchali zločin, by se měli střílet na hranicích, to byla taková smyčka,“ snaží se s odstupem let vysvětlit svůj tehdejší komentář.

Politik Zdeněk Milata Zastupitel města Milovice, jediný za KSČM.

V minulých volebních obdobích předseda krajské komise pro bezpečnost a IZS Středočeského kraje.

Předseda okresního výboru a člen krajského výboru KSČM.

Bývalý předseda komunistické mládeže.

A přiznává, že komentářem se tehdy začaly zabývat policie a státní zastupitelství.

„Asi za rok a půl se ozvala policie. Ono toho chodilo víc. Řešili to se mnou, dali to k ledu. Pak se ozvalo státní zastupitelství v Nymburce, ti to oživili a znovu to řešila policie. Pak se ozval nejvyšší státní zástupce (Pavel) Zeman a zase se mu to nelíbilo. Asi napotřetí mi dali podmíněné zastavení stíhání na nějakých, tuším, 18 měsíců. Potom ta lhůta uplynula a vyšumělo to,“ říká milovický zastupitel.

Milovický zastupitel Milata o válce na Ukrajině: Schvaloval jste smrt českého dobrovolníka na Donbasu. Podporujete ruskou invazi na Ukrajinu? Je otázka, jestli tam vůbec někdo padl, to je jedna věc. Zadruhé to bylo v době (výročí) Lidic, kdy banderovci vyvraždili Český Malín v roce 1943 a podobně (podle historiků Český Malín vyvraždili Němci, možná omylem místo ukrajinského Malína, pozn. red.). Pakliže Ukrajinci o sobě prohlašují, že jsou všichni banderovci… Kteří Ukrajinci o sobě prohlašují, že jsou Banderovci? To mi psali Ukrajinci pod mým profilem, když jsem byl v létě v Rusku. Vám psali Ukrajinci, že jsou všichni banderovci? Ano, to mi psali v konverzaci, že jsou všichni banderovci. Takže schvalujete útok Ruska na Ukrajinu? Já neschvaluju útok Ruska na Ukrajinu. Neschvaluju zabíjení lidí, ať už v Doněcku, v Jemenu, kde umírají lidi pod bombami Saúdské Arábie a nikdo to neřeší, vadí mi zabíjení lidí v Kosovu, v Iráku, Libyi. Ale na Ukrajině se bojuje už od roku 2014… Čili ruskou invazi odmítáte? No já odmítám to, aby se zabíjeli lidi obecně v nějaké válce.

Stížnosti řešíme, zní z věznice

Na vychovatele si stěžují i někteří jeho kolegové, podle nichž schvaluje ruskou invazi na Ukrajinu, šíří ruskou propagandu a napadá ty, kteří s ním nesouhlasí.

„Podněty jsem dostal jak od zaměstnanců, tak od starosty města Milovice i prostřednictvím generálního ředitelství vězeňské služby. Prošetřuje to můj odbor kontroly, prevence a stížností. Konzultoval jsem to i s Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Pravděpodobně bude muset rozhodnout policie – určit, co je za hranou a co ne,“ přibližuje pro Seznam Zprávy ředitel Věznice Jiřice Martin Boháč.