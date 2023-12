Video: Projděte se pod pergolou. Bude takto vypadat „hlavák“?

Plánovaná revitalizace pražského hlavního nádraží a jeho okolí rozvířila vášnivé diskuze mezi veřejností i odbornou obcí. Jednou z nejhlasitějších otázek kritiků je aktuálně to, proč by měla stavba s historickou hodnotou ustupovat dřevěné střešní konstrukci.

Součástí plánované přestavby je totiž i demolice části nové odbavovací haly, architektonicky cenné budovy ze 70. let. Tu navíc Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav označují za kulturní památku, která podléhá památkové ochraně.

Zadavatelé projektu nicméně nyní chtějí nové reálie nádraží představit veřejnosti formou 3D vizualizace. Virtuální prohlídku vítězného návrhu dánského studia Henning Larsen Architects si zájemci mohou detailněji projít na webu projektu. Od 10. do 21. ledna budou v budově nádraží probíhat i komentované prohlídky s VR brýlemi.

Předseda komise, která na konci listopadu vybrala vítěze soutěže, v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že devizou návrhu je zejména způsob, jakým aktuálně roztříštěné území propojuje do kompaktního celku. Dřevěné zastřešení, které je na první pohled hlavní dominantou projektu, podle něj nebylo rozhodujícím prvkem.

„Vím, že hodně těch reakcí je motivováno právě estetickým dopadem a samotnou architekturou té pergoly, protože je nejvýraznějším prvkem celého návrhu. A přiznám se, že z hlediska posuzování toho návrhu to nebylo úplně to, co bychom sledovali,“ vysvětluje architekt Jaroslav Wertig.