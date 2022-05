Vizita: Ústavní soud za nás reformu zdravotnictví neudělá

Pokud by Ústavní soud návrhu vyhověl, znamenalo by to faktický konec současného systému financování zdravotnictví – zdravotní pojišťovny by musely hledat jiné způsoby uzavírání smluv s poskytovateli péče, musel by se zcela změnit systém určování úhrad i organizace specializované péče v centrech, jinak by musely vypadat úhradové vyhlášky i způsob vzniku Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, na němž stojí celá zdravotnická cenotvorba. Stát by musel během nějaké přechodné lhůty, kterou by soud určil, vymyslet a vybudovat zcela nový systém fakticky na zelené louce.