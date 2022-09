Vláda upravila příspěvek na bydlení, nejvíc si polepší malé domácnosti

Středeční rozhodnutí vlády nejvíce pomůže osamoceně žijícím lidem na malých městech do deseti tisíc obyvatel. Státem uznané náklady na bydlení se jim zvýší o 67 procent.

Naopak čtyř a vícečlenné rodině v Praze se zastropování cen zvýší poměrově nejméně: a to o 11 procent.

Vyplývá to z navýšení takzvaných normativů, které hrají klíčovou roli při výpočtu výše příspěvku na bydlení. Kabinet Petra Fialy (ODS) tak reaguje na rostoucí náklady na bydlení, s kterými má tato dávka pomoci. Navýšení platí od října do konce letošního roku.

Finanční podpora od státu má dvě základní podmínky. Tou první je, že domácnost musí za bydlení utratit více jak 30 procent svých příjmů (v Praze je to pak 35 procent). Druhou podmínkou je pak vládou stanovený uznatelný strop nákladů na bydlení – v úřední řeči jde o takzvaný „normativ“, který má zabránit tomu, aby nedocházelo k spekulativnímu navyšování nákladů, nebo aby stát nedoplácel na luxusní bydlení.

Jak číst tabulku: Zatímco v září ještě platí, že stát uznává například samostatně žijící osobě v Praze v nájmu náklady do 10 121 korun, tak nově od října bude uznávat náklady až do 14 621 korun. Reálně se tak příspěvek na bydlení stanovuje jako náklady na bydlení nad 35 procent příjmu do normativu 14 621 korun.