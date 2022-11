Vnitro představilo nové mapy. Ukážou, kde a kdy je nejvyšší kriminalita

Projekt zatím běžel ve zkušebním provozu v několika pilotních lokalitách. Od letošního září už se do něj mohou zapojit všechny obce v Česku. Rozmístění bezpečnostních kamer, hlídky městské policie nebo ověřování stížnostní a podnětů tak budou moci řídit účinněji.

Kriminalita v Česku meziročně stoupla, nevrátila se však na úroveň před pandemií. Zatímco loni od ledna do září policie registrovala zhruba 116 000 trestných činů, letos to bylo za stejné období téměř 140 000 trestných činů. Od ledna do září 2019, tedy v roce před vypuknutím pandemie, se v Česku stalo přes 150 000 trestných činů.