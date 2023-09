Volebním vlakem na Slovensko. „Máme možnost a sílu něco změnit“

Na peronu hlavního nádraží v Praze stojí v pátek půl hodiny po poledni stovky Slováků čekající na příjezd „mimořádného vlaku“.

Někteří svírají madla kufrů, jiní mají na zádech krosny. Cíl mají jasný – účast v parlamentních volbách. Při pohledu na skladbu cestujících se nejčastěji jedná o studenty.

Jednou z nich je i Miriam Garajová. Narodila se na jihu Slovenska, na studia se ale přesunula do Prahy. „Chtěla jsem ochutnat takové to ‚neznámé ovoce‘, ale přitom být stále doma, což Česko skvěle splňuje,“ říká s tím, že je tu zatím velmi spokojená.

„Říkala jsem si, že to bude dobrá příležitost poznat nové lidi, ale hlavně se dopravit na Slovensko, aniž bych musela čerpat ze svých financí, kterých teď není mnoho, protože si zrovna hledám brigádu,“ směje se dvaadvacetiletá studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. O možnosti dopravit se domů speciálním vlakem se dozvěděla na instagramu, kde sleduje i předvolební kampaň.

Davem cestujících se před odjezdem prodírají i organizátoři akce ve žlutých tričkách roznášející odznaky, které jsou kromě odbavení lístku klíčové pro umožnění vstupu do vlaku.

Foto: Magdalena Kulasová Vlak opouští Prahu s více než půlhodinovým zpožděním.

Zaregistrovat se zájemci mohli do poslední chvíle před odjezdem. Kapacita obou vypravených spojů – jednoho z Prahy, druhého z Brna – čítá dohromady asi 1400 míst, předpokládaný počet odbavených je nakonec něco málo pod tisíc.

Po půlhodinovém zpoždění nakonec do vlaku z Prahy nastupují odhadem čtyři stovky lidí.

Někteří během jízdy spí, jiní mají v uších sluchátka nebo otevřenou knížku a místy zaznívá v kamarádské konverzaci slovenština.

Zavazadlový prostor je v některých vagonech naplněný k prasknutí. Na neobsazených sedadlech lze občas zahlédnout květiny, ale i učebnice patologie.

Foto: Magdalena Kulasová Spánek, vyšívání nebo poslech hudby. Každý cestující tráví čas po svém.

Neztratit žádný hlas

Iniciativu Volebny vlak mají organizačně i finančně na svědomí čtyři organizace: Mladí proti fašismu, Globsec, Sebavedomé Slovensko a O Žemy.

„Nápad vzešel v rámci společného setkání, kde jsme se dohodli, že nám dává smysl něco takového zorganizovat. A to hlavně proto, že mnoha Slovákům, kteří studují v České republice, začíná zimní semestr už týden před slovenskými volbami, a zejména pokud studují v Praze, tak dostat se zpátky domů pro ně není zrovna levné,“ přibližuje pro Seznam Zprávy předseda organizace Mladí proti fašismu Marek Mach.

Zároveň zdůrazňuje, že cílem je především dopravit co nejvíce lidí k volbám, nikoliv někoho ovlivňovat, jak má hlasovat. Jednou z podmínek organizátorů bylo i to, že se do vlaku nesmí vnášet žádné propagační materiály kterékoliv z kandidujících politických stran.

„Naším cílem je hlavně co nejvíce zvýšit volební účast. Nikdo nikomu neříká, koho má volit. To, co je pro nás nejdůležitější, je počet lidí, které se nám podaří dostat k volbám, a vážíme si toho, že se tak velký počet studentů rozhodl vrátit domů,“ zdůrazňuje Mach.

Parlamentní volby Slováky čekají už v sobotu. Ti, kteří chtěli hlasovat z ciziny korespondenčně, o to museli zažádat nejpozději v první polovině srpna. Hlasování na ambasádách v zahraničí Slovensko neumožňuje, což je jeden z důvodů, proč se řada studentů vrací domů.

Čekání na výsledek

V Česku studuje přibližně 20 tisíc Slováků. Mezi nejčastějšími důvody pro přesun na studia do Prahy zaznívají zejména větší možnosti ve výběru školy i lepší kvalita vzdělání.

Část z nich ale před nadcházejícími volbami vyjadřuje obavy, a to i proto, že nevědí, zdali se budou chtít na Slovensko vůbec vrátit. „Vždycky jsem měla tendenci odejít, protože mě táhl svět, ale nakonec to asi bude velmi, velmi souviset s tím, co se bude následující čtyři roky, kdy budu v Praze, na Slovensku dít. Takže budu bedlivě pozorovat, co se děje, a podle toho se rozhodnu, jestli se vrátím, nebo ne,“ líčí Miriam své pocity z předvolební kampaně.

„Vím, že strana, kterou budu volit, se stoprocentně dostane, ale problém je, že naše politika už není čistě jen o tom, co by se dalo udělat pro lidi, ale je to hlavně boj eg a vnitřní boj politických stran, které jdou proti sobě,“ říká studentka.

Současně dodává, že vidí velký smysl v tom motivovat mladé lidi k tomu, aby šli volit, třeba i skrze to, že se jim umožní se k volbám dopravit zadarmo – třeba volebním vlakem.

„Mladé lidi je potřeba motivovat, dát jim nějaký impuls, a tím se pak odstartuje takový ten efekt sněhové koule. Mladí lidé na Slovensku v posledních volbách chyběli, ale my máme tu možnost a sílu něco změnit, což jsem viděla i ve volbách u vás, když se komunisti nedostali do parlamentu. V té chvíli jsem si přesně říkala, že i my snad máme na to dokázat u nás něco podobného,“ dodává studentka Miriam.

„Slovensko mladé potřebuje“

Podobné obavy sdílí i dvacetiletý Adrien, který v Česku studuje strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). Stejně jako Miriam se o volebním vlaku dozvěděl přes sociální sítě, nicméně využít svůj hlas by jel v každém případě.

Kromě velké zelené krosny ho na cestě domů provázejí smíšené pocity. „Obavy jsou v takových chvílích asi vždy. Myslím, že to o víkendu bude zajímavé, ale pocity mám hodně smíšené. Každý výsledek bude asi svým způsobem špatný, ale minimálně za mě bude jeden určitě méně špatný než druhý,“ říká s tím, že to, jestli se nakonec na Slovensko vrátí natrvalo, ještě zvažuje.

Oproti tomu Tatiana, která v Česku dokončila studium na UMPRUM v ateliéru módní tvorby, už má o návratu rozhodnuto teď. „Určitě se chci brzo vrátit zpátky, vidím to tak do roka. Myslím, že Slovensko mladé lidi potřebuje,“ říká.