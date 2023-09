Slovenské volby: Kdo drží klíče k příští vládě

Dlouhodobě sestavujeme tzv. poll of polls, tedy vážený průměr ze všech průzkumů, který si můžete prozkoumat po kliknutí na odkaz níže.

V ideálním světě bychom z průměru mohli připravit přepočet na jednotlivé mandáty, jinými slovy věděli bychom, kolik by která strana získala křesel, kdyby se volby konaly nyní. Takový přepočet vidíte hned v prvním grafu.

Bližší pohled kupříkladu na možnou koalici čtyř stran Progresívne Slovensko, HLAS-SD, SaS a KDH ukazuje, že na sestavení vládní většiny to nestačí.

Jenže podle propočtů pravděpodobnosti má právě tato kombinace stran nadpoloviční šanci (55 %), že vládní většinu sestaví. Jak je to možné?

Vše se odvíjí hlavně od šancí ostatních stran dostat se vůbec do parlamentu. Zjednodušeně řečeno, platí nepřímá úměra: čím méně zbylých stran překročí pětiprocentní kvórum (OĽaNO v koalici musí překročit 7 procent), tím vyšší šanci na získání více křesel mají strany, které do parlamentu budou zvoleny. A protože z devíti politických stran a hnutí se jich hned pět nemusí do Národní rady dostat, celé volby momentálně vypadají trochu jako loterie.