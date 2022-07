Vrchní státní zastupitelství v Olomouci povede Radim Daňhel

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) podepsal jmenování Radima Daňhela do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci. Daňhela dnes spolu s nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem uvedou v Olomouci do funkce. Blažek to sdělil na svém twitteru.