Vyhněte se venčení v poledne. Veterinář radí, jak se zvířaty zvládat horké léto

U venčení ve vedrech záleží u psů hodně na plemeni. Ta s malými čumáčky se snadněji přehřejí a výměna vzduchu je problematičtější. A to by lidé měli zohlednit, typicky jde o relativně populární francouzské buldočky.

Při cestování do teplých krajin by majitelé zvířat neměli zapomínat na to, že tam mohou působit jiní parazité než u nás. Z toho důvodu je ideální se poradit s veterinářem a konzultovat, do jaké země mají v plánu odcestovat, a připravit se na to. V jižních oblastech, jako je Itálie nebo Chorvatsko, mohou totiž komáři přenášet třeba srdeční červy.