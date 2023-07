Wollner není sexuální predátor, řekla policie. Novinář by teď rád zpět do ČT

Bývalý šéfredaktor investigativního pořadu Reportéři ČT Marek Wollner, který začátkem letošního roku opustil Českou televizi kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování a šikany několika kolegyň, by se do veřejnoprávního média rád vrátil. Policie totiž jeho případ odložila.

Že by se návratu do České televize nebránil, Wollner poprvé řekl v pořadu DVTV. Potvrdil to i pro Seznam Zprávy, ale zároveň dodal, že svému návratu nevěří. „Jen by takové gesto bylo od ČT namístě, protože kauzu vnímám jako totálně vymyšlenou,“ řekl.