Z postele rovnou na Lipno či do Říma. Seniorům pomáhá virtuální realita

Podle mluvčí Nemocnice Jihlava Moniky Zachrlové musí senioři na začátku překonat obavy z moderních technologií. „Nejprve se brýlí často bojí, jsou vůči tomu nedůvěřiví. Když je na pokoji vícero pacientů, potom si je jeden vyzkouší. Zjistí, že to je super, a půjčí si to i ostatní,“ říká.

Podobný výlet ale není pro každého. „Nedoporučuje se to u pacientů s pokročilou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Jinak to je hodně individuální. Někteří pacienti to poprvé nezvládnou, podruhé třeba ano. Záleží, jaký je zrovna den,“ vysvětluje Vojáčková.

Služba je ale do značné míry závislá i na dobrovolnících, kterých není dostatek. „Kdyby jich bylo víc, mohli by chodit i na další oddělení. Zatím je máme na geriatrii a onkologii, mohli by chodit třeba na dětské oddělení,“ myslí si mluvčí Zachrlová. Nemocnice ostatně veřejnost nabádá, aby se do dobrovolnictví zapojila.