Za výbuch v dole ČSM nikdo nemohl. Zemřelo tehdy 13 horníků

Vyplývá to z výsledků práce mezinárodního vyšetřovacího týmu, který vznikl v lednu 2019. Novinářům to dnes řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

„Vyšetřování bylo složité. Do dolu jsme mohli vstoupit až po několika měsících. Celé vyšetřování trvalo víc než čtyři roky,“ řekl.

Dozorující státní zástupce Jiří Foltyn dodal, že délku vyšetřování ovlivnila i koronavirová epidemie, při níž měli vyšetřovatelé omezené možnosti se setkat. Navíc se čekalo na dva znalecké posudky a jejich překlad do polštiny.

„Čidla byla funkční. Neprokázalo se, že by s nimi někdo manipuloval,“ uvedl Ondruch. Právě o možné manipulaci s čidly či jejich zakrývání hovořili těsně po tragické události příbuzní některých polských horníků. To ale ihned odmítlo vedení těžební společnosti. Nyní to potvrdily i výsledky vyšetřování.