Zákaz pouličních umělců a žebráků se zvířaty? Podle právníků to jde, říká radní

„Podle našich právníků by mělo být možné zakázat pouliční umělecká vystoupení se zvířaty,“ řekl Seznam Zprávám Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek pražského primátora a radní pro kulturu a cestovní ruch, do jehož gesce spadá i péče o zvířata.

Probrat chce i využívání zvířat během žebrání. „Vzhledem k tomu, že to není týrání, tak do toho může současná úprava zasahovat jen velmi málo,“ upozornil.

Odhaduje, že znění vyhlášky by mohlo být hotové během září a ke schválení by mohlo dojít ještě během podzimu. „Není to kontroverzní věc, takže očekávám, že to projde bez problému,“ uvedl.