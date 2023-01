Zákaz prodeje nikotinových sáčků dětem schválili poslanci

Počítá s tím novela poslanců vládních stran a ANO, kterou dnes Sněmovna téměř jednomyslně schválila už v první kole projednávání. Normu, která má i podporu kabinetu, nyní dostane k projednání Senát.

Novela zavádí pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu by hrozila finanční sankce. Předlohu poslanci zpracovali s Ministerstvem zdravotnictví. Vyhláškou omezí ministerstvo od července příštího roku obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví také vzhled obalů, aby nebyly tolik lákavé pro děti.

„Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoli, tím spíše u dětí a mladistvých,“ uvedli tvůrci novely. Podle nich patřili předloni mezi nejpočetnější věkovou skupinu konzumentů nikotinových sáčků lidé od 15 do 24 let věku.

Zákaz prodeje má podle předlohy platit nejen pro klasické obchody, ale také pro automaty a pro e-shopy, jejich provozovatelé by museli předem hlásit systém ověřování věku Ministerstvu zdravotnictví. Zcela zakázán by byl prodej nikotinových sáčků ve zdravotnických zařízeních, ve školách nebo na akcích pro děti. Prodejci by po přijetí novely dostali tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.

Za porušení zákazu by fyzické osoby mohly podle závažnosti přestupku dostat pokutu až 150 tisíc korun, firmy by mohly být potrestány sankcí až do výše jednoho milionu korun a až dvouletým zákazem činnosti. Pro schválení zákazu hlasovalo 117 ze 118 přítomných poslanců, pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) se podle záznamu hlasování zdržela.

Předávkování nikotinem

Podle odborníků je nikotin, který je obsažený v tabáku i sáčcích, silně návykový a má nepříznivé účinky na zdraví, ovlivňuje reprodukční orgány, srdce, plíce a vývoj mozku u mladistvých.

Lékaři evidují už 18 případů předávkování dětí spojených s užíváním nikotinových sáčků, ve dvou případech to vedlo až k bezvědomí. Zásadní je proto podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové omezení obsahu nikotinu v jednom sáčku na 12 miligramů.

Vyhláška omezí složení i vzhled sáčků. „Na trhu existují i výrobky s vyšším obsahem, způsobují nejvyšší riziko, a ty by měly z trhu zmizet,“ řekl dnes na tiskové konferenci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.

Příchutě sáčků ale nové nařízení omezovat nebude, změnit by se měly jen obaly. „Nebude to už baleno jako bonbon nebo žvýkačka, což je snaha omezit atraktivitu pro ty nejmenší,“ doplnil Prouza.

Odložení účinnosti této novely o více než sedm měsíců je podle hlavní hygieničky nutné kvůli schválení vyhlášky Evropskou komisí. Česko je totiž jednou z prvních zemí EU, které se k omezení rozhodly.

Fenomén mladých

Nejvyšší zastoupení uživatelů se nachází v nejmladší věkové skupině 15–24 let, kde je používá 6,6 % respondentů. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku denně užívají 2,0 % z nich, ukazují data z dotazníkového šetření o kouření či užívání tabákových výrobků a výrobků obsahujících nikotin v České republice.

Nikotinové sáčky se v něm loni objevily vůbec poprvé.

Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. Lékařské fakulty UK a VFN už dříve Seznam Zprávám řekla, že nikotinové sáčky dosud stály tak trochu mimo pozornost. Lze je jednoduše pořídit nejen v trafikách, ale také on-line. I to je jedna z věcí, které by měla novela řešit.

Nově by prodejci museli požadovat potvrzení věku podobně, jako tomu je u ostatních tabákových výrobků či alkoholu.

Obsah nikotinu Běžná cigareta obsahuje zhruba 8–10 miligramů nikotinu. Doplňovací elektrické cigarety mohou obsahovat od 0 do 20 mg. Maximum 20 mg platí i pro jednorázové e-cigarety a s tímto obsahem se prodávají nejčastěji. Obdobně i nikotinové sáčky obsahují do 20 mg nikotinu, ale prodávají se i sáčky s větším obsahem a různými příchutěmi. Objem nikotinu, který uživatel vstřebá, pak nehledě na jeho počáteční objem závisí hlavně na způsobu použití.

Méně škodlivé, ale ne bez rizika

Poslanci v důvodové zprávě uznávají, že celkově jsou sice nikotinové sáčky méně škodlivé, ale ne zcela bez rizika. A to právě pro nejmladší generaci.

„Podle odborníků nikotinové sáčky lokálně narušují sliznici ústní dutiny a zažívacího ústrojí včetně sliznice jícnu a žaludku,“ vypočítávají. „Proto, minimálně u této věkové kategorie, lze užívání nikotinových sáčků označit za rizikové chování, které je nebo může být vstupní branou k užívání tabákových výrobků a může vést samozřejmě i k směrování k nějakým měkčím, případně tvrdším drogám.“