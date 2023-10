Zakázku pro Moravu provázejí otázky kolem šéfa ODS v Brně, ale i Via Consult

Hlavně občanští demokraté s koaličními kolegy z ANO chtějí zařadit zpátečku a sedm let chystaný kotel pro městskou společnost zaříznout. Oproti deklarované strategii města je to otočka.

Poté, co na to redakce minulý týden upozornila, svůj pracovní životopis hned třikrát změnil. Nejprve na pozici koncipienta u právníka Milana Dorka, který pro EPH pracuje 10 let. Později profesní spojení s EPH zakryl úplně – podle profilu měl plný úvazek jako advokátní koncipient u společnosti P26, která nefiguruje v obchodním rejstříku ani v seznamech České advokátní komory.