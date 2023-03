Založil sbírku na zbraně pro Ukrajinu. Řada lidí mě vymazala z mobilu, říká

To je letmý výčet věcí, na které Češi od loňska přispěli v rámci kampaně Dárek pro Putina, kterou vyhlásil Dalibor Dědek, podnikatel a podle magazínu Forbes jeden z nejbohatších Čechů.

Jste jeden z nejviditelnějších podnikatelů, kteří se angažují v podpoře Ukrajiny. Lidé přispěli do sbírky Dárek po Putina, kterou jste založil, bezmála půl miliardy korun. Proč zrovna podpora ukrajinské armády?

Protože mi to přijde správné. Když mi bylo jedenáct, babička mě 21. srpna 1968 vzbudila s tím, že je válka. Na ulici rachotily ruské tanky a dodneška mám tu hrůzu před očima. Nechci, aby se to opakovalo.

Nedokáži se smířit s tím, že my tady sedíme u televize, chroupeme brambůrky, ucucáváme víno a pár set kilometrů od nás někdo zabíjí děti, lidi tam živoří v hrůzných podmínkách, nemají topení, elektřinu, jídlo a bojují o holý život. Trochu se stydím za to, že patřím k té části světa, která už dávno mohla tuto hrůzu zastavit, ale ještě to neudělala.