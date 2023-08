Zápas v kleci Ukrajinci proti Romům nebude. Organizátor ho raději zrušil

Měl to být zápas dva na dva, kde by si to Ukrajinci a Romové „nerozdali“ na ulici, ale před diváky v kleci. Organizátoři duel hodně promovali. Tvrdili, že to má být boj v duchu fair play, ale na letáčku avizovali „no rules“, tedy bez pravidel.

Proti klání se ale snesla tak silná kritika ze strany politiků i zástupců obou menšin, že nakonec byli nuceni zápas Ukrajinci vs. Romové, který se měl uskutečnit v září v rámci „večera zápasníků“ v pražské UNYP aréně, zrušit. Hrozilo dokonce, že by jim akci znemožnil i nájemce haly AC Sparta Praha.

„Doufám, že to je jen PR vtip, protože kdyby opravdu tento souboj plánovali, tak my to budeme řešit, protože takový zápas tu nechceme,“ řekl Seznam Zprávám Jan Mikulka, ředitel AC Sparta Praha, který má UNYP arénu v nájmu.

Jakmile se o kontroverzním souboji včera večer dozvěděl, žádal po RedFace vysvětlení.

„Takových kontroverzních oznámení měli v poslední době víc. Například chtěli dělat souboj fanoušků Sparty a Slávie, což jsme rozporovali, a nakonec k tomu nedošlo. Doufám tedy, že to je jen nějaké řekněme PR zviditelnění a že k tomu zápasu nedojde,“ dodal Jan Mikulka.

Redakce Seznam Zpráv žádala o vyjádření promotéra akce Petra Diviše, ale na žádost o rozhovor nereagoval. Až ve čtvrtek odpoledne vyvěsili organizátoři na svých sociálních sítích video, v němž zástupce RedFace oznamuje, že avizovaný souboj dvou Ukrajinců proti dvěma Romům bez pravidel nebude. Média a veřejnost prý jejich myšlenku špatně pochopily.

„Nikdy jsme nechtěli vyvolávat jiné emoce než ty, které jsou spojené s radostí a vzrušením z těchto sportů. Velkou chybou bylo zveřejnění neoficiální fightcard, která nebyla pro veřejnost, ale pouze pro pracovní účely – i když jsme ji nahradili ihned za správnou, již bylo pozdě,“ píše v prohlášení RedFace.

„Bohužel se vše obrátilo proti nám. Začali o nás psát věci, které nejsou pravda, a my jsme museli usednout ke stolu s promotérem organizace a s vysoce postaveným zástupcem Ukrajiny. Našli jsme společnou řeč a dospěli jsme k tomu, že zápas se nemůže uskutečnit, protože by to nebylo dobré ani pro stranu Ukrajinců, ani pro stranu Romů,“ říká ve videu zástupce RedFacu.

Proti zápasu se už včera ohradili ministr vnitra Vít Rakušan i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Obliba bojových sportů je věcí osobního vkusu, ale promovat je ve válečné rétorice je nejen nevkusné, ale hlavně nebezpečné,“ sdělil Seznam Zprávám ministr vnitra.