„Zbytečně nesviťte.“ Divadla hledají desítky milionů na energie

Divácké přijetí divadelních novinek v Brně může být o něco chladnější než v minulých letech. Nejde však o kvalitu her, ale o prostředí v divadelních budovách. Také kulturní organizace drtí dražší energie. A jejich šéfové i zřizovatelé teď hledají cesty, jak ušetřit.

„Už jsem apeloval na ředitele, aby si dávali pozor na zbytečné svícení. V době zkoušek nemusí svítit celé foyer a podobně. Vyzval jsem k úsporám všude, kde je to možné, včetně vytápění,“ uvedl pro Seznam Zprávy náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný (Piráti). V jeho gesci je také kultura.

Potíže má i Národní divadlo Brno. Doteď platilo za energie okolo šestnácti milionů korun ročně. „Počítáme s navýšením o pět až šest milionů korun proti předchozím rokům. Rozmístit celé scénické osvětlení je obrovský energetický nápor. S rozpočtem jedeme nadoraz a nejsme schopní vyřešit to sami,“ sdělil ředitel divadla Martin Glaser.

Jedna z největších kulturních institucí na Moravě má roční rozpočet okolo 530 milionů korun. Příští rok vláda počítá s navýšením platů, což znamená dalších 30 milionů ve výdajích divadla navíc. Glaser zdůraznil, že především dělnické profese v divadlech jsou v nejnižší platové tabulce. „Mzdy jsou opravdu ostudné, takže navýšení samozřejmě vítáme, i když to znamená další desítky milionů.“

Brno dává na kulturu jednu z nejvyšších částek v Česku. Letos je to víc než deset procent ze sedmnáctimiliardového rozpočtu. Koláčný uklidňuje, že i na dražší energie v divadlech město peníze najde. „Odhadujeme, že bude potřeba okolo 25 milionů korun navíc. Rozhodně to nebude tak, že by divadla neměla na zaplacení energií,“ řekl.