Zemřel bývalý majitel Poldovky Vladimír Stehlík

Stehlík také zkoušel vstoupit do politiky. V Kladně v roce 1996 kandidoval jako nezávislý do Senátu. V roce 2002 vedl Stranu za životní jistoty (SŽJ) na Kladensku pro volby do Poslanecké sněmovny. O 12 let později neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu.