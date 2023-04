„Okno jsem nemyla 20 let.“ Bytová kauza stopla lidem možnost opravy i koupě domu

„Nastěhovali jsme se v roce 2001. Od té doby jsem okno nemohla umýt. Nejde ani otevřít. Je to zoufalství,“ říká Lucie Berková a ukazuje na 55 let staré ztrouchnivělé rámy v kuchyni.

Nájemníci žijí v obecních bytech v ceněném panelákovém sídlišti v brněnské Lesné. Přesto část bloku v Ibsenově ulici z marnosti přejmenovali na „Dům hrůzy“. Zastaralý výtah nemá vnitřní dveře a nesplňuje normy. Do domu zatéká, v horních patrech se při dešti tvoří kaluže. „Sousedce nedávno vyhořela elektřina. Ze zásuvek jde běžně dým,“ doplňuje matka čtyř dětí. Většina vybavení pochází z konce šedesátých let minulého století, kdy dům postavili.

Prodej, který město nájemníkům z Lesné slibuje téměř deset let, uvázl na mrtvém bodě. Zastupitelé i z obav před vlastním stíháním privatizaci stopli na loňském prosincovém jednání.

Lidé z Ibsenky zároveň odmítají, že by mezi nimi byli spekulanti. „Za posledních pět let se v bytech vyměnilo snad šest nájemníků. Většina lidí jsou starousedlíci, nebo jejich děti, vnuci. K žádným šolichům tu nedochází. Stačí se podívat na jednotlivé dekrety,“ reagovala Eklová.

Náměstkyně pro bydlení Podivínská už její závěry zná. Nejdříve s nimi ale seznámí radní a zastupitele. „Dokument je zatím interní. Je v něm více variant postupu. Máme také doporučující stanovisko Ministerstva vnitra, které nám kladlo na srdce, ať postupujeme s péčí řádného hospodáře. Ale jednoznačné stanovisko od nich nezaznělo,“ uvedla náměstkyně. Pokud podle ní privatizace nebude odporovat zákonům, kolegům by v zapeklitém případě odprodej doporučila.

I vzhledem k dříve zamýšlené privatizaci se dům musel obejít bez většiny oprav. Před třinácti lety se sice dočkal zateplení a balkonů, původní však zůstávají třeba střecha, výtahy, okna, elektřina či interiér chodeb. „Je to časovaná bomba. Hrozí velký průšvih,“ řekla Eklová.

Třeba Berkovi se čtyřmi dětmi platí za byt 2+1 v havarijním stavu téměř 11 tisíc korun měsíčně. Odkup by je vyšel asi na 2,2 milionu korun.

„Jenže dům potřebuje opravy za nejméně 40 milionů,“ odmítá Eklová, že by nájemníci kupovali byty od města pod cenou.

Pokud Ibsenka hypoteční úvěry nevyčerpá do letošního července, smlouva s bankami zanikne a družstvo zaplatí milionové pokuty. „Máme sjednané poměrně příznivé úroky. Při současných zvýšených sazbách už by nám banka ani nepůjčila. Pokud tedy magistrát do června nerozhodne, musíme jako družstvo od úvěru odstoupit,“ vysvětlila místopředsedkyně bytového družstva Ibsenka.