Životní minimum od července vzroste o téměř devět procent

U dětí do šesti let je to 2 170 korun, od šesti do 15 let 2 670 korun a od 15 do 26 let pak 3 050 korun. Nově by podle návrhu na prvního dospělého mělo připadnout 4 250 korun, na druhého 3 840 korun, na dítě do šesti let 2 360 korun, od šesti do 15 let 2 900 korun a od 15 do 26 let 3 320 korun. Existenční minimum by se mělo upravit z 2 740 na 2 980 korun.