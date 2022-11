Znovu na dně. Příběh lékařky z Ukrajiny, která tu přišla o místo i bydlení

Útěk z Ukrajiny do Česka si paní Alina pamatuje jen v útržcích. Když na Charkov začaly dopadat první bomby, myslela podle svých slov jen na jedno – že musí zachránit své děti.

Z lékařky a docentky, která přednášela na univerzitě, se kvůli ruské invazi stala uprchlice bez práce a vlastní střechy nad hlavou v zemi, kde se nedorozumí. Měla ale odhodlání znovu začít a postarat se o syny, kluky ve věku šest a 17 let. A díky počáteční vlně solidarity v Česku se alespoň zprvu vyhlídky na nový život jevily nadějně.

„Nejdřív jsme museli vyřešit bydlení. Sestra s manželem bydlí v malém bytě a i s maminkou nás tam najednou bylo šest. Díkybohu jsme narazili na hodného pána, majitele velkého domu, který se rozhodl pronajímat Ukrajincům, a najednou jsme tak měli kde bydlet. Díky tomu jsem byla klidnější, bylo to pro nás moc důležité,“ pokračuje.

Návaly strachu a nejistoty se postupně dařilo otupovat. Díky sestře, která pomáhala vyřizovat dokumenty a shánět oděv pro děti, i díky pomoci dobrovolníků – do nového bydlení rodině přivezli i dětské hračky.

„Na Ukrajině jsem měla všechno. Děti chodily do školy, neměly žádné problémy a měli jsme klidný život. A najednou přiletěla letadla a shazovala na nás bomby. Během chvilky jsme ztratili všechno. Ale byla jsem vděčná, že je má rodina naživu a začínala jsem věřit, že nějak můžeme pokračovat dál. Když jsme měli kde bydlet, začala jsem hned myslet na to, že musím začít vydělávat, protože jsem nechtěla být dlužná,“ vzpomíná dnes.

Začalo kolečko rozesílání životopisů a další náročné období plné deziluzí. Ukrajinští lékaři a lékařky se v Česku nemohou automaticky navrátit ke své původní profesi – musí si nejen nechat uznat svůj diplom, ale zároveň projít mnoha dalšími kroky, jejichž vrcholem je složení aprobační zkoušky v odborné češtině a následné přijetí do České lékařské komory.

Se syny v charkovském centrálním parku. „Byl nádherný. Do války,“ vzpomíná Alina Andrusha.

Paní Alina se proto přihlásila na intenzivní kurzy češtiny organizované centrem pro cizince a snažila se získat práci alespoň v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, kde by zatím dělala například administrativní výpomoc. Po opakovaných zklamáních a odmítání se jí nakonec podařilo sehnat práci v jedné z brněnských klinik.

„Neumím si představit, že bych pracovala v jiném oboru, jen ve zdravotnictví. Protože tomu jsem věnovala celý život. Panu primáři se líbil můj životopis, viděl, že mám přes 20 let praxe, jsem docentka a mám i PhD., a přijal mě na administrativu a překládání anglicky a ukrajinsky mluvícím pacientům,“ líčí lékařka.

Nejdříve přišla zpráva o tom, že rodina bohužel brzy přijde o bydlení. Majitel obytného domu nájemníkům oznámil, že se kvůli přestavbě musejí do února vystěhovat. Hledání nového bytu je ale zatím naprosto beznadějné.

Jedním dechem dodává, že si návrat do rozbombardovaného Charkova, který leží jen desítky kilometrů od ruských hranic, ani neumí představit. Každý den proto dál a dál zkouší odpovídat na inzeráty a byt pro sebe a svou rodinu najít.

„Je těžká doba, propouští se všude, nedá se nic dělat. Začala jsem od nuly, měla jsem byt a práci. Jenže teď jsem znovu ve stresu a myslím na to, co bude dál. Šetřím každou korunu, ale nevím, jak to bude… Znovu začínám od nuly,“ říká posmutněle.