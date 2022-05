Zubařův leasing pacienta nezajímá, píší čtenáři o rozdílných cenách dentistů

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o rozdílných cenách úkonů u stomatologů.

Pavel Plavec: Nějak nerozumím tomu, jak je možné, že se zubaři téměř vyčlenili ze systému zdravotního pojištění? Jejich argumentace kvalitními materiály a náklady je lichá. Jaký rozdíl je mezi ortopedem, který mi bude měnit kolenní kloub a usoudí, že vzhledem k věku a aktivitě potřebuji ten nejlepší možný, ale nedoplácím ani korunu, a u zubaře s tou samou argumentací vysolím hromadu zlaťáků? A to by ortoped taky mohl povídat, že jsem se o kloub pořádně nestaral, chodil, cvičil, běhal, měl nadváhu. Těch argumentů, které používají dentisti, by se našlo mnoho. Nikde není psané, že si platím zdravotní pojištění na všechno mimo zuby. A pokud se zubaři nejsou schopni domluvit s pojišťovnou, tak to neznamená, že mě si můžou brát jako rukojmí.

Jiří Vaňák: Zaráží mne, že podobné „problémy“ s financováním své praxe mají jen zubaři. Je přece plno jiných ordinací, které jsou také vybaveny hodně drahými přístroji a lékař si vystačí pouze s úhradami od pojišťoven, tak proč to nejde u zubařů? Co mají za náklady, které jiní lékaři nemají?

Martina Kokaislová: Líbí se mi prohlášení, že bude kladen důraz na prevenci. Dcera nemá už několik let zubaře. V okolí jejího bydliště žádný nové pacienty nebere. Její rodina žije velmi skromně, nemají auto a nemají na to, aby navštěvovali zubní kliniky, kde se platí hotově na ruku, potřebují, aby prevence a základní ošetření bylo hrazené ze zdravotního pojištění. Prosí dostupné zubaře, aby ji a manžela a jejich tříletou dcerku vzali –⁠ bohužel marně. Pojišťovna nepomůže –⁠ dá jim seznam zubařů, přesně těch, kteří ji tvrdošíjně odmítají, a tím to končí. Vyslechnou rady, že mají zkusit štěstí v Praze, Brně, Uherském Brodu, Havlíčkově Brodu (do Plzně je zatím neposlali, ale i ostatní místa jsou pro ně bez auta nedostupná, bydlí ve vesnici kousek od Třebíče). Pokud vím, tak v Brně zubaře taky nelze sehnat, kromě zubních klinik za přímé platby. Psala i na Stomatologickou komoru a dostalo se jí odpovědi, že nemají jak pomoci –⁠ zubařů je málo a neberou. Tak hurá, ať žije prevence.

Jaroslav Novák: Mě zaráží jedna věc: lidem vůbec není hloupé si kupovat každý rok nový mobil za 5 a více tisíc, ale dát třeba 7 000 za korunku, která jim v ústech vydrží podstatně déle než ten mobil, jim přijde moc peněz. Přijde mi, že v lidech je hluboce zakořeněno to, že za bolševika byl zubař zadarmo a basta.

Denisa Švarcová: Na rovinu si řekneme, každá OSVČ si musí vydělat na věci, které potřebuje k výkonu povolání, a určitě máte spoustu položek, které si odepíšete z daní. Nemyslím si, že lidé mají problém zaplatit, ale někdy mi to opravdu přijde předražené. Dále chcete, aby prevence začala co nejdříve, ale kolik z vás si pustí do ordinace opravdu malé děti? Teď budu shánět zubaře pro syna, je mu 16 měsíců, a nevím, jestli někoho seženu. Když po průzkumu, co jsem našla na netu, je ve většině případů, že malé děti neberete. No my pacienti to s vámi taky nemáme lehké. A ještě jedna věc: když si účtujete takové ceny i za dobu strávenou v ordinaci, laskavě berte pacienty na čas, i oni mají práci. Kvůli tomu jsem já osobně změnila zubaře, kterého jsem měla dokonce i ráda, byl fajn, ale čekat hodinu a ještě vypláznout 3 000 Kč za plombu? Bohužel můj čas taky něco stojí. Teď chodím na čas a náklady jsou daleko menší, takže to jde, když doktor chce.

Stanislav Kdolský: Ženě již před třemi lety řekl zubař, že plomba do stoličky bude stát 3 700 korun. Ačkoliv žena plombu potřebovala, tak vyhrálo vědomí, že okrádat se nenechá. Ani tvrzení zubaře, že se jedná o amerického výrobce plomby, nepomohlo. Nakonec dostala plombu jinde za 1 000 korun s tím, že materiálu bylo hodně. Dle mě přiměřená cena. Pacienty nemá co zajímat, že zubař platí leasing, pacient zubaři též neplatí za služby dle toho, kolik vydělává a kolik má finančních závazků. Do dnešního dne jsem nepřišel na to, proč nejsou tyto služby hrazeny zdravotní pojišťovnou. Začalo to tím, že vytržení zubů platí pojišťovna, injekci pacient. Jako by si pacient platil při šití lokální umrtvení. Pokud si chce někdo nechat udělat bílý chrup jak z Hollywoodu, tak ať si to zaplatí, ale díru v zubu a její opravu by měla pojišťovna platit. Za sádru na zlomenou ruku si též neplatíme. To samé ulomený zub nahradit novou korunkou atd. Je to zdravotní péče, platíme zdravotní pojištění, takže nechápu, v čem je problém.

Libor Kratochvíl: To, že je zubní kaz můj problém, vím a počítám s následky, ale těžko se smiřuji s tím, když v ordinaci nechám několik tisíc za opravu zubu a s tím stejným zubem tam nejpozději do půl roku musím znovu, protože se plomba rozpadla a opět musím platit a až na několikerou urgenci je zubař ochotný použít kvalitnější bílou plombu. O kamínek v jídle jsem si ulomil kus stoličky, u zubaře jsem se zeptal na to, zda dělá i keramické náhrady (výplně) potvrdil, že ano, ale ať si od toho nic neslibuji, že nestojí za nic stejně jako bílé plomby a zub mi vyplnil amalgánem. Ten se samozřejmě začal už třetí den pomalu rozpadat a do tří měsíců byla celá plomba venku. Proč mám platit zubaři, který svojí práci neudělá dobře, na stížnosti nereaguje a nakonec je ještě arogantní a řekne mi, že mám být rád, že nějakého zubaře mám. Proč těm špatným zubařům prostě neseberou licenci?