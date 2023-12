Ázerbájdžán hodlá zdvojnásobit dodávky plynu do Evropy

Země si ale ještě musí zajistit dlouhodobé prodejní smlouvy, aby mohla uskutečnit potřebné investice do zvýšení těžby, informovala agentura Bloomberg. Evropská unie loni v červenci podepsala s Ázerbájdžánem memorandum, které počítá se zdvojnásobením ročního dovozu ázerbájdžánského plynu do Evropy na 20 miliard metrů krychlových do roku 2027.

Alijev uvedl, že v letošním roce vývoz ázerbájdžánského plynu do Evropy dosáhne 12 miliard metrů krychlových, zatímco v roce 2021 činil osm miliard metrů krychlových. To podle prezidenta ukazuje, že země „s jistotou směřuje k cíli“ zdvojnásobit export do roku 2027. Ázerbájdžán začal prodávat plyn do Evropy v roce 2020.