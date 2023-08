Další vlak, který ujíždí. Digitální Česko zachránily banky v mobilu

Česká republika má s digitalizací státní správy poměrně smělé plány. Jak však ukazují čísla, realita jim příliš neodpovídá. Nejpozději v únoru 2025 by měl mít každý občan ČR nárok činit veškeré úkony vůči státu digitálně, oporou mu budiž Zákon o právu na digitální služby – digitální ústava.

Jinak však státní správa vykazuje vůči digitalizaci velkou odolnost. Při svém uvedení do funkce ředitele Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd na jaře letošního roku prohlásil, že jej zaostalost státního sektoru místy až šokovala.

Také ze srovnání DESI (Index digitální ekonomiky a společnosti, výzkum EU) vyplývá, že se digitalizace české státní správy sice zlepšuje, ale není to dostatečně rychlým tempem. Podařilo se nám překonat například Německo nebo Itálii, které byly v hodnocení postupu digitalizace státní správy ještě vloni před námi.

„Přesto ale Česká republika v rámci srovnání s dalšími zeměmi EU vychází mírně podprůměrně, a to ve všech sledovaných kritériích posledního eGovernment Benchmarku. Konkrétně jde o počet služeb poskytovaných online, uživatelskou přívětivost, přeshraniční služby, elektronickou identitu, možnost využívání elektronických dokumentů a podobně,“ vysvětluje Marek Vaculík, Senior Project Manager v poradenské společnosti enovation.

Rozšíření vysokorychlostní sítě je ale složitější, než by se mohlo zdát.

I proto někteří čeští operátoři spojili své síly a na pokrývání Česka rychlejším a dostupnějším internetem spolupracují. „Letos v červnu jsme v českých domácnostech zdvojnásobili počet internetových přípojek, které umožňují stahování dat rychlostí až 1 Gb/s. Nejrychlejší připojení tak nabízíme více než milionu českých domácností,“ říká Bellassai. K rychlému nárůstu počtu přípojek T-Mobilu pomohla jak výstavba vlastní infrastruktury optických kabelů až do domů jednotlivých zákazníků, tak loni uzavřená dohoda se společností Vodafone o vzájemném zpřístupnění infrastruktury.

I tak ale poukazuje na to, jak Česko v implementaci nových komunikačních technologií zaostává. Podle studie Fit for the Future Cities, kterou si Vodafone v roce 2022 nechal zpracovat společností Opinion Matters, je Česká republika mezi deseti sledovanými evropskými státy poslední v zavádění konceptu Smart Cities.