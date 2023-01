Česká firma umí „hacknout“ mozek. Chce léčit desítky milionů lidí

Česká společnost Stimvia na sebe poutá obrovskou pozornost, a to jak mezi lékaři, potažmo jejich pacienty, tak v řadách investorů. Doktory oslovila hlavně léčbou založenou na neinvazivní neuromodulaci (fyziologický proces, při kterém daný neuron používá jednu nebo více chemických látek na regulaci různých populací neuronů), díky které umí bez léků a operací účinně stimulovat hluboké struktury v mozku.

Technologie URIS, vyvinutá týmem české společnosti Stimvia, je schopna prokazatelně stimulovat hluboké struktury v mozku a provést tak zvanou aferentní stimulaci při dráždění periferních nervů vedoucích od periférií k mozku nebo míše. To jiné neinvazivní metody v tuto chvíli nedokáží.

Výkonný ředitel společnosti Stimvia Lukáš Doskočil je bývalý vrcholový sportovec, juniorský reprezentant ve skoku o tyči. V Praze vystudoval Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů a poté nastoupil do společnosti, která se zaměřovala na vývoj a výrobu zdravotnických přístrojů. Na starost měl zejména obchod a průzkum trhu. „Chtěl jsem expandovat do světa a vytěžit potenciál přístrojů z oblasti elektrochirurgie a kryochirurgie, na jejichž vývoji společnost pracovala. Nesetkal jsem se ale s pochopením vedení firmy, a proto jsem se rozhodl jít vlastním směrem,“ vzpomíná Doskočil.

Z firmy odešel, aby se s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy pustil do projektu zabývajícího se vývojem řešení, které by pomocí neurostimulace ulevilo lidem s hyperaktivním močovým měchýřem – onemocněním, jímž trpí na celém světě zhruba 500 milionů lidí.

V roce 2014 založil společnost Tesla Medical, nynější Stimvia, a začal od základů stavět nový komerční produkt, budovat metodiku jeho fungování a výrobu tak, aby byl připraven pro trh. Opět ale cítil, že ho akademický přístup na jeho podnikatelské cestě zpomaluje, a proto patent od univerzity odkoupil. Za podpory investorů, mezi než se řadí Venture Capital Partners, Purple Ventures nebo skupina Xenocles, začal společně se svým týmem pracovat na klinických zkouškách a na změně konceptu celé metody fungování přístroje, který by mohl uvést na globální trh.

„Poslední roky nám ukázaly, jak důležité je mít vyspělou a moderní zdravotní péči. Stimvia do zdravotnictví přináší zcela průlomovou technologii světového významu. A této skutečnosti jsou si vědomi samozřejmě i investoři,“ řekla o Doskočilově projektu Kateřina Novotná, lídr programu Deloitte Technology Fast 50 CZ, a upozornila na nedávný úspěch Stimvia v této soutěži.

Tým Lukáše Doskočila už v současné době jedná o distribuci unikátního lékařského přístroje s několika strategickými partnery. „Jakmile se dohodneme, jsme přístroj schopni uvést na trh ve velmi krátké době. Kvůli světové unikátnosti technologie chceme určitě mířit i do zahraničí. Naším cílem je v řádu několika let léčit desítky milionů pacientů na celém světě,“ říká Doskočil.

V souvislosti s plánovaným vstupem na americký trh společnost před časem upustila od původního názvu Tesla Medical a přejmenovala se na Stimvia. Investiční skupina Purple Venture do podniku napumpovala další prostředky, čímž se hodnota investic od vzniku společnosti vyšplhala na více než sto milionů korun.

Pro českou firmu Stimivia bude v následujících měsících zásadní plánovaný vstup na americký trh, který je vzhledem ke své velikosti logicky trhem klíčovým. Následný vstup na burzu NASDAQ by pak mohl českému podniku, podobně jako v minulosti jiným medicínským startupům, otevřít dveře k získání pohádkových investic.

Metodu neinvazivní neuromodulace prostřednictvím technologie nazvané URIS, tým společnosti Stimvia aktuálně nejúčinněji využívá v léčení onemocnění označovaného jako hyperaktivní močový měchýř. To se v současné době léčí několika způsoby, od podávání léků, což v mnoha případech není dostatečně účinné a navíc jej může doprovázet řada nežádoucích účinků, až po tak zvanou sakrální neuromodulaci. Při ní lékař vloží elektrodu přímo do těla pacienta ke konkrétnímu nervu tak, aby nedocházelo ke stimulaci ostatních drah. Tato metoda je zatím pro mnoho lidí jediným řešením, které jim s léčbou dané nemoci pomáhá.

Méně invazivní alternativy využívají elektrody, které se přiloží na kůži pacienta. Jejich využití ale naráží na technologické limity. Oproti sakrální neuromodulaci, která umožňuje selektivní stimulaci hlubokých struktur v mozku, nejsou běžně používané povrchové elektrody této selekce schopné a stimulují všechny nervové dráhy v dané oblasti. To má za následek zkrat v přenosu nervového signálu předtím, než se dostane do mozku a tudíž jen omezenou účinnost v léčbě.

Zařízení vyvinuté společností Stimvia je také mnohonásobně levnější než v případě invazivní neuromodulace. „Náklady na invazivní neuromodulaci se pohybují na úrovni 400 až 600 tisíc Kč za jednu operaci, přičemž tuto částku musí pojišťovny zaplatit najednou s vidinou toho, že pacient bude za 7 až 10 let potřebovat další operaci. Oproti jednorázovému nákladu u sakrální neuromodulace je platba za přístroj URIS rozložena do let podobně jako u léků. Pojišťovny navíc budou platit až v momentě, kdy prokážeme u pacienta účinnost. Dochází tak k situaci, kdy jsme za stejný rozpočet schopni léčit až dvacetinásobně větší počet pacientů,“ vypočítal Lukáš Doskočil.