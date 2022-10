Hlasujte pro start-up, který změní svět k lepšímu

Podmínkou nominace do hlavního žebříčku Technology Fast 50 jsou kromě čtyřleté existence firmy provozní výnosy nejméně 50 000 eur v posledních třech letech a v běžném roce nejméně 100 000 eur.

„V loňském roce se do historie soutěže zapsala česká společnost FTMO, která svým tempem růstu ve výši 40 000 procent přepsala všechny dosavadní rekordy,“ upozorňuje Kateřina Novotná, lídr programu Deloitte Technology Fast 50 CZ.

V roce 2021 se rozdávaly tři ceny. Jednu dostala firma Carebot, která do medicínské diagnostiky zapojila umělou inteligenci. Druhá zamířila do firmy Nafigate Corporation, která pomocí unikátní biotechnologie produkuje polymery s extrémně širokou paletou využití. A do třetice triumfovala AnthonyApp vyvíjející systém pro dopravu a parkování včetně webové platformy pro správu a servis.