Chceme být v obraze. Česká komunikační síť slaví úspěch doma i v zahraničí

Česko nepatří v rámci Evropské unie k zemím, které by udivovaly tempem digitalizace státní správy, spíš naopak. Přesto u nás i v této oblasti vznikají kvalitní projekty, některé dokonce s ambicemi na mezinárodní přesah. Patří k nim i Munipolis, digitální komunikační platforma, která umí občany intuitivním způsobem vtáhnout do komunikace s obcí či se zaměstnavatelem.

„Nesleduji web obce, ve které bydlím, k tomu se přiznávám. Je to moje chyba, a když mi kvůli tomu unikalo, kde se budou pálit čarodějnice, dalo se to ještě přežít,“ říká s úsměvem zakladatel společnosti Munipolis Ondřej Švrček. Když mu ale opakovaně odtahovali auto, protože se neinformoval o čištění komunikací a dalších aktivitách řízených městskou částí, byl naštvaný. Ptal se po systému, který by jeho i všechny další uměl včas informovat, a protože se se zástupci místní samosprávy znal, uslyšel: „Vymysli to. Proč ne, když to naprogramuješ?“